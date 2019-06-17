Бинотто: Феттель станет ещё сильнее после ситуации в Канаде

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто считает, что пилот команды Себастьян Феттель станет ещё сильнее после скандала на Гран-при Канады. Феттель финишировал первым, но из-за пятисекундного штрафа в протоколе оказался на второй строчке позади гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. «Феррари» планирует добиться пересмотра решения.

«Исходя из наших данных и фотографий, мы считаем, что Феттель не нарушал правил. Он допустил ошибку, вылетев с трассы, но затем, я считаю, он просто пытался вернуться назад.

Мы хотим предоставить доказательства, которые могут повлиять на решение. Посмотрим, к чему это приведёт. В любом случае мы работаем над этим.

Зная Себа, я не сомневаюсь, что он станет ещё сильнее после этой ситуации. Но, конечно, его реакция объяснима», — цитирует Бинотто Rai Sport.