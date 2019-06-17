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Квят: с нетерпением жду пятницу, чтобы быстрее изучить трассу во Франции

Квят: с нетерпением жду пятницу, чтобы быстрее изучить трассу во Франции
Авто / Формула-1 0

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от Гран-при Франции. Россиянин напомнил, что уже как-то выходил на эту трассу.

«Я уже участвовал в гонках на трассе «Поль Рикар», но это было давно, в 2011 году в рамках Формулы Renault Eurocup.

Тогда я занял второе место в одной из гонок и третье — во второй. Думаю, что тогда была похожая конфигурация трассы, примерно такая же, как будет в грядущий уик-энд, хотя один поворот и изменился.

Немного помню о трассе спустя столько лет. К тому же Формула «Рено» сильно отличается от Формулы-1. Конечно, я работал на трассе на симуляторе, но теперь с нетерпением жду пятницы, чтобы быстрее изучить трассу.

«Поль Рикар» — быстрая трасса, как и в Канаде скорость на прямых будет важна. Но также там много быстрых поворотов и секций, требующих большого мастерства. Постараемся оптимизировать наши настройки для этой трассы и выжать максимум, как мы и делали в последних гонках», — цитирует Квята пресс-служба «Торо Россо».

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