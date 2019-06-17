Тодт — о штрафе Феттеля: такие решения вызывают споры во всех видах спорта

Президент ФИА Жан Тодт прокомментировал ситуацию с пятисекундным штрафом гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля во время Гран-при Канады. Из-за штрафа Феттель, финишировавший первым, лишился победы. Теперь «Феррари» пытается добиться пересмотра решения.

«Штрафы всегда вызывают споры. И речь идёт не только о Формуле-1, но и о других видах спорта. В Формуле-1 отличные стюарды, лучшие в мире. Они великолепно выполняют свою работу.

Формуле-1 не требуется изменение правил. Пилоты сами настаивают на том, что такие правила нужны. Если начать давать слабинку, может возникнуть опасная ситуация. Такое происходит в Формуле-E, где у пилотов намного больше свободы, чем в Формуле-1.

Моё мнение по поводу штрафа? Я не буду комментировать, это не моя работа», — цитирует Тодта Bild.