В «Ред Булл» отказались комментировать планы на «24 часа Ле-Мана» на 2021 год

Руководство «Ред Булл» пока не готово комментировать возможную причастность к чемпионату мира по гонкам на выносливость и суточному марафону «24 часа Ле-Мана». В соответствии с новыми правилами «гиперавтомобили» заменят прототипы LMP1 в топовом классе гонки с сезона-2020/2021. Участвовать в топ-классе WEC планирует «Астон Мартин» — партнёр «Ред Булл». Машину «Астон Мартина» разрабатывал конструктор «Ред Булл» Эдриан Ньюи.

«Пока слишком рано говорить об этом», — приводит слова консультанта «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко Salzburger Nachrichten.

Напомним, накануне победителем гонки «24 часа Ле-Мана» стал экипаж «Тойоты» в составе Фернандо Алонсо, Казуки Накадзимы и Себастьена Буэми. Также этот экипаж «Тойоты» выиграл чемпионат мира по гонкам на выносливость.