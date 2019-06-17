В «Ред Булл» отказались комментировать планы на «24 часа Ле-Мана» на 2021 год

Руководство «Ред Булл» пока не готово комментировать возможную причастность к чемпионату мира по гонкам на выносливость и суточному марафону «24 часа Ле-Мана». В соответствии с новыми правилами «гиперавтомобили» заменят прототипы LMP1 в топовом классе гонки с сезона-2020/2021. Участвовать в топ-классе WEC планирует «Астон Мартин» — партнёр «Ред Булл». Машину «Астон Мартина» разрабатывал конструктор «Ред Булл» Эдриан Ньюи.
«Пока слишком рано говорить об этом», — приводит слова консультанта «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко Salzburger Nachrichten.
Напомним, накануне победителем гонки «24 часа Ле-Мана» стал экипаж «Тойоты» в составе Фернандо Алонсо, Казуки Накадзимы и Себастьена Буэми. Также этот экипаж «Тойоты» выиграл чемпионат мира по гонкам на выносливость.
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