Албон: думаю, трасса во Франции подходит «Торо Россо» больше, чем в Канаде
Пилот «Торо Россо» Александер Албон поделился ожиданиями от Гран-при Франции.
«Я довольно хорошо знаю трассу «Поль Рикар», ведь я на ней неоднократно выступал в молодёжных сериях. Наверное, это один из треков, на котором я выступал больше всего. Он входит в календари во многих категориях. Это очень современная трасса с большой зоной разгона и разноцветными полосами. Похоже, при покраске автор немного сошёл с ума!
Думаю, эта трасса нам больше подходит, чем в Монреале. У неё есть общие черты с трассой в Барселоне, а там мы были конкурентоспособными. Поэтому можем ехать во Францию с оптимизмом», — цитирует Албона пресс-служба «Торо Россо».
Албон в нынешнем сезоне набрал 7 очков, он занимает 15-е место в зачёте пилотов.
Квят: с нетерпением жду пятницу, чтобы быстрее изучить трассу во Франции
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