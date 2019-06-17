Организаторы Гран-при Нидерландов попросили перенести дату этапа в 2020 году
Организаторы Гран-при Нидерландов попросили перенести дату возвращения этапа с начала мая 2020 года в связи с тем, что в эти дни в стране проходят мероприятия памяти погибших во Второй мировой войне.
«У нас будут тяжёлые дни, в которые мы бы хотели остаться в стороне. Мы просто консультанты в этом вопросе, потому что окончательное решение за FOM. Но думаю, что они достаточно чувствительны к такого рода аргументам», — приводит слова главы округа Зандворт Роберта ван Овердейка GPFans.
Ранее предполагалось, что первый Гран-при Нидерландов пройдёт 5 мая 2020 года, заменив тем самым в календаре Гран-при Испании в Барселоне. Пока неизвестно, как на это заявление отреагировало руководство Формулы-1.
- 17 июня 2019
-
18:41
-
17:46
-
16:25
-
16:02
-
15:30
-
15:04
-
14:50
-
14:22
-
13:58
-
13:16
-
12:48
-
12:42
-
12:13
-
11:38
-
11:23
-
10:10
-
09:04
-
00:25
-
00:16
- 16 июня 2019
-
23:30
-
22:39
-
21:24
-
20:02
-
20:00
-
19:32
-
19:07
-
18:52
-
18:32
-
18:21
-
18:17
-
17:38
-
16:17
-
16:03
-
15:21
-
14:07
Партнерский контент