Риккардо: наша цель во Франции — выступить так же, как и в Монреале
Пилот «Рено» Даниэль Риккардо поделился ожиданиями от предстоящего домашнего Гран-при Франции.
«Мы едем в Поль-Рикар после двух гонок на городских автодромах в Монако и Монреале, где отбойники стоят близко к трассе, где нет права на ошибку. Во Франции риск гораздо ниже. Трасса кажется скучнее, чем две предыдущие, но в прошлом году там была очень интересная и захватывающая гонка.
На трассе несколько затяжных поворотов, которые довольно сложно проходить. Там много шансов на обгоны, так что моя задача — использовать все возможности по максимуму. Домашняя гонка очень важна для команды, так что наша цель — выступить так же, как и в Монреале», — приводит слова Даниэля Риккардо пресс-служба команды.
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