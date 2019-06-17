Норрис: ошибки стоят нам очков
Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился ожиданиями от предстоящей гонки на трассе во Франции.
«Рад вернуться за руль после гонки в Канаде и получить первый опыт пилотирования на трассе во Франции. Результаты в средней группе команд очень плотные, в предыдущих гонках мы показали немало интересных сражений. Мы осознаём, что во Франции нас ждёт сложная борьба, и я проделал большую работу на базе в преддверии этого уик-энда.
Команда должна максимально выкладываться в каждой гонке, потому что ошибки стоят нам очков. В пятницу я попробую как можно быстрее выйти на нужный уровень темпа, потому что знаю эту трассу и выступал здесь в Формуле-2», — приводит слова Ландо Норриса официальный сайт команды.
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