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Норрис: ошибки стоят нам очков

Норрис: ошибки стоят нам очков
Авто / Формула-1 0

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился ожиданиями от предстоящей гонки на трассе во Франции.

«Рад вернуться за руль после гонки в Канаде и получить первый опыт пилотирования на трассе во Франции. Результаты в средней группе команд очень плотные, в предыдущих гонках мы показали немало интересных сражений. Мы осознаём, что во Франции нас ждёт сложная борьба, и я проделал большую работу на базе в преддверии этого уик-энда.

Команда должна максимально выкладываться в каждой гонке, потому что ошибки стоят нам очков. В пятницу я попробую как можно быстрее выйти на нужный уровень темпа, потому что знаю эту трассу и выступал здесь в Формуле-2», — приводит слова Ландо Норриса официальный сайт команды.

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