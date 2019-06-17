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Сайнс: надеюсь, нам удастся устроить настоящее шоу

Сайнс: надеюсь, нам удастся устроить настоящее шоу
Авто / Формула-1 0

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс поделился ожиданиями от предстоящей гонки на трассе во Франции.

«Треть сезона осталась позади, борьба в середине пелотона стала особенно острой. Каждая гонка — это возможность, которой мы должны стараться воспользоваться. В последнее время мы зарабатывали очки на тех трассах, которые не особо подходят нашему болиду, но из-за мелочей, как мы видели, вполне можно оказаться вне очковой зоны.

Нам нельзя расслабляться, так что мы едем во Францию с настроем действовать максимально собранно и продолжим атаковать. Трасса во Франции достаточно новая для Формулы-1, но я выступал там в младших формулах. Это прекрасная часть планеты. Надеюсь, нам удастся устроить настоящее шоу для поклонников Формулы-1», — приводит слова Сайнса официальный сайт команды.

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