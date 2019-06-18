В Бельгии хотят пересмотра контракт с FOM из-за появления Гран-при Нидерландов

Организаторы Гран-при Бельгии на автодроме в Спа планируют добиться снижения их отчислений в казну Формулы-1 после того, как Гран-при Нидерландов вернётся в календарь чемпионата мира в 2020 году сообщает F1i.



По информации источника, причиной этого является то, что организаторы бельгийского этапа опасаются оттока голландских болельщиков, которые в большом количестве посещали бельгийский этап и активно поддерживали своего соотечественника Макса Ферстаппена.



Сообщается, что организаторы этапа в Бельгии выплачивают € 20 млн. в год франшизного сбора, однако в прошлом году они потерпели убытки в размере € 7,5 млн, поскольку продажи билетов не способны до конца покрыть расходы. Несмотря на то, что туристическая активность приносит региону Валлонии за счёт этапа Формулы-1 € 18,4 млн. чистой прибыли, промоутеры гонки планируют добиться пересмотра условий соглашения с FOM.



Кроме того, промоутеры наняли консультанта по профессиональным вопросам из компании Ernst & Young, чтобы оценить потенциальный финансовый дефицит, связанный с присутствием в календаре Гран-при Нидерландов.