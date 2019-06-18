Штайнер считает, что все проблемы «Хааса» связаны с шинами

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер перед стартом Гран-при Франции поделился мнением о результатах команды в первой трети сезона.
«Очевидно, что мы набрали меньше очков, чем должны были. На то были разные причины, они повлияли на набор очков. Но теперь мы должны засучить рукава и продолжать работать ещё усерднее, чтобы добрать потерянные в первой трети сезона очки.
Обновления сработали очень хорошо, всё пошло по плану. У нас нет проблем со скоростью болида. Нам нужно лучше понимать шины. Мы планируем и другие обновления в нынешнем сезоне, но они не будут такими значительными как те, которые мы представили в Барселоне.
Есть ли у нас ещё какие-либо проблемы кроме шин? Нет, этих проблем итак достаточно, это большая задача, но она влияет на результаты, особенно для нас. В остальном у нас стандартные задачи, но упор делается на шины», — цитирует Штайнера пресс-служба «Хааса».
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