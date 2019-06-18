Кубица не исключил, что покинет «Уильямс»

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица отказался комментировать планы на будущее, но не исключил, что покинет команду. Ранее такой вариант развития событий не исключило руководство спонсора Кубицы, польской компании Orlen.

«То, что будет происходить со мной в следующем году, зависит не только от меня. Посмотрим, какие откроются возможности, что я сам захочу делать. Возможно, пойдём на какие-то компромиссы, если будет невозможно добиваться результатов, на которые рассчитываем. Я не говорю, что всё будет именно так, но подобная ситуация может произойти.

В настоящее время я не сосредоточен на мыслях о будущем. У меня есть моя жизнь, иногда ситуация была лучше, иногда хуже. Но это не значит, что я не стремлюсь идти вперёд. Просто пока ещё слишком рано говорить, к тому же не всё зависит от меня», — приводит слова Кубицы GrandPX.News.