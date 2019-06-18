Джовинацци: старт сезона был сложным, я и команда ещё молоды
Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци поделился мнением о результатах в дебютном сезоне в Формуле-1. Итальянский гонщик признался, что ему не хватает опыта. В текущем сезоне он не набрал ни одного очка.
«Старт сезона был сложным. И я, и команда ещё молоды. Это мой первый год в Формуле-1. Мы экспериментируем с решениями, которые помогут сделать болид лучше. Понимаем, что каждая деталь может повлиять.
Мне нравится выступать в одной команде с Кими Райкконеном. Он отличный напарник, я счастлив, что мы работаем вместе», — цитирует Джовинацци Corriere dello Sport.
Отметим, что в нынешнем сезоне только пилоты «Уильямса» Роберт Кубица и Джордж Расселл ещё не набрали ни одного очка, как и Антонио Джовинацци.
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