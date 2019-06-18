Чемпионскую «Феррари» Шумахера продадут на аукционе в Абу-Даби

Чемпионский болид Михаэля Шумахера будет выставлен на продажу на аукционе в Абу-Даби. Речь идёт о «Феррари» F2002, за рулём которой немец одержал победы на Гран-при Сан-Марино, Гран-при Австрии и Гран-при Франции — последняя гарантировала ему пятый титул в карьере.



Аукцион будет проходить 30 ноября во время уик-энда Формулы-1, сообщает пресс-служба Sotheby's. Помимо болида «Феррари» 2002 года на продажу будут выставлены и другие лоты, включая шасси и различные запчасти машин Формулы-1.

Часть вырученных средств будет направлена в фонд Михаиля Шумахера. Этот фонд был основан семьёй Михаэля с целью объединения людей, оказавшихся в похожей жизненной ситуации.

Представители Sotheby’s подчеркнули, что аукционный дом впервые в партнёрстве с Формулой-1 проведёт подобный аукцион. Стороны планируют продолжать сотрудничество и после аукциона.