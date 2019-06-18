Алонсо признался, что вёл переговоры с «Мерседесом» о замене Росберга

Бывший пилот Формулы-1 Фернандо Алонсо рассказал, что мог оказаться в «Мерседесе». По словам испанца, в 2016 году он вёл переговоры с руководителем команды Тото Вольфом после того, как стало известно об уходе Нико Росберга. В 2016 году Алонсо проводил второй сезон в «Макларене». Росберг объявил об окончании карьеры после того, как впервые выиграл чемпионат мира.

«В прошлом у меня были контакты с «Мерседесом». В 2016 году, когда Росберг решил уйти, я говорил с Тото Вольфом. Но в итоге мы так и не достигли соглашения», — приводит слова Алонсо AS.

Напомним, что в итоге Росберга в «Мерседесе» сменил Валттери Боттас.

Алонсо ушёл из Формулы-1 и сосредоточился на выступлении в других сериях. В минувший уик-энд он в составе «Тойоты» выиграл «24 часа Ле-Мана».