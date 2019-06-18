Алонсо признался, что вёл переговоры с «Мерседесом» о замене Росберга

Бывший пилот Формулы-1 Фернандо Алонсо рассказал, что мог оказаться в «Мерседесе». По словам испанца, в 2016 году он вёл переговоры с руководителем команды Тото Вольфом после того, как стало известно об уходе Нико Росберга. В 2016 году Алонсо проводил второй сезон в «Макларене». Росберг объявил об окончании карьеры после того, как впервые выиграл чемпионат мира.
«В прошлом у меня были контакты с «Мерседесом». В 2016 году, когда Росберг решил уйти, я говорил с Тото Вольфом. Но в итоге мы так и не достигли соглашения», — приводит слова Алонсо AS.
Напомним, что в итоге Росберга в «Мерседесе» сменил Валттери Боттас.
Алонсо ушёл из Формулы-1 и сосредоточился на выступлении в других сериях. В минувший уик-энд он в составе «Тойоты» выиграл «24 часа Ле-Мана».
- 18 июня 2019
-
13:55
-
13:38
-
13:11
-
11:41
-
10:59
-
10:14
-
09:52
-
09:33
-
00:51
- 17 июня 2019
-
23:59
-
22:47
-
21:49
-
20:13
-
19:55
-
18:41
-
17:46
-
16:25
-
16:02
-
15:30
-
15:04
-
14:50
-
14:22
-
13:58
-
13:16
-
12:48
-
12:42
-
12:13
-
11:38
-
11:23
-
10:10
-
09:04
-
00:25
-
00:16
- 16 июня 2019
-
23:30
-
22:39