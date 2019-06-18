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«Мерседес» выяснил, почему в Канаде сломался двигатель на болиде Стролла

«Мерседес» выяснил, почему в Канаде сломался двигатель на болиде Стролла
Авто / Формула-1 0

«Мерседес» раскрыл причины происшествия, которое случилось во время Гран-при Канады в Монреале с болидом «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролла. Как сообщает «Мерседес», возгорание двигателя во время свободной практики произошло из-за свечи зажигания.

Перед Гран-при Канады на всех шести болидах с двигателем «Мерседеса» были установлены вторые версии силовой установки. Двигатель Стролла загорелся во время свободной практики в пятницу. В оставшийся уик-энд больше никаких происшествий с машиной канадца не было.

«Первопричиной стал отказ свечи зажигания, он привёл к другим проблемам, из-за чего двигатель и перестал работать. Мы примем необходимые меры, чтобы избежать подобных вещей», — цитирует пресс-службу «Мерседеса» Autosport.

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