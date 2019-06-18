Бинотто: во Франции представим некоторые обновления, но они не решат проблемы

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился ожиданиями от Гран-при Франции. Глава «Скудерии» заявил, что команда предельно мотивирована после того, как Себастьян Феттель из-за штрафа лишился победы в Канаде.

«После того что случилось в Канаде, мы, безусловно, хотим быстрее вновь оказаться на трассе и побороться с нашими конкурентами. Во Франции у нас будут некоторые обновления, эволюционные элементы, которые помогут сделать шаг вперёд.

Эти новинки не смогут полностью решить наши проблемы, но обратная связь, которую мы получим, будет важна, чтобы сделать следующий шаг.

«Поль Рикар» в последние годы был для нас непростым треком. Мы знаем, что он не является оптимальным для наших болидов. Но нет ничего невозможного, мы будем готовы сделать максимум», — приводит слова Бинотто пресс-служба «Феррари».