В России сформируют национальную сборную по автоспорту

Российская автомобильная федерация начинает формирование национальной сборной команды для участия в новом международном проекте FIA Motorsport Games, гласит сообщение РАФ. Проект FIA Motorsport Games был представлен на Всемирном совете по автоспорту 14 июня в Париже.



Это соревнование сборных команд по автомобильному спорту, выступающих под флагами национальных федераций своих государств. Гонщики выступят в шести дисциплинах с различными условиями допуска. Медали за результаты в каждой дисциплине составят общий медальный зачёт федерации, представляющей свою страну. Игры пройдут с 31 октября по 3 ноября 2019 года на трассе «Валлелунга» в Италии и определят сильнейшую национальную сборную.



В 2019 году в игры включено шесть дисциплин:

— GT3. Каждую страну представляют два пилота на автомобилях, соответствующих требованиям FIA GT3.

— Формула-4. За страну в этом младшем формульном классе выступает один пилот-новичок со стажем не более двух сезонов в Формуле-4.

— TCR. Страну должен представлять пилот без опыта участия в чемпионате WTCR последние три года.

— Дрифт. Страну представляет пилот, ограничения по опыту к которому в этой категории не применяются.

— Картинг. Страну представляют гонщики от 14 до 18 лет — юноша и девушка, — которые выступят на электрических картах. Технику представит ФИА. Гонка пройдёт в эстафетном формате по параллельному слалому.

— Компьютерные гонки (eSports). Страну должен представлять один пилот без реального гоночного опыта. Гонка состоится на платформе Gran Tourismo.



РАФ сформирует команду на основании спортивных приоритетов. Имена пилотов—членов команды РАФ будут объявлены до 30 июля 2019 года.