Феттель: думаю, у «Феррари» хорошая скорость, чтобы добиться успеха во Франции

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился ожиданиями от Гран-при Франции.
«В прошлом году Гран-при Франции был первой гонкой на «Поль Рикаре» за многие годы. Теперь мы возвращаемся на эту трассу с ценной информацией, которую можно анализировать.
На этой трассе есть длинные прямые и медленные повороты, но там также есть и быстрые повороты. Большинство поворотов было изменено по сравнению с прошллым годом.
Во Франции у нас будут более жёсткие шины, чем в Монреале. Видимо, вновь обойдёмся одним пит-стопом. Погода может быть непредсказуемой, там обычно очень жарко и дует сильный ветер.
В прошлом году на нашей гонке сказался инцидент, случившийся во время первого круга. Но я думаю, что у «Ферарри» хорошая скорость, чтобы там добиться успеха», — приводит слова Феттеля пресс-служба «Феррари».
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