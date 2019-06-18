Стюарды сегодня обсудят инцидент с Феттелем на Гран-при Канады

Руководство «Феррари» не оставляет попыток доказать правоту пилота команды Себастьяна Феттеля в ходе инцидента на Гран-при Канады. Напомним, что в ходе гонки немец получил пятисекундный штраф, что позволило Льиюсу Хэмилтону одержать победу.

В «Скудерии» предоставили стюардам дополнительную информацию, которая была не доступна в момент принятия решения о штрафе, сообщает F1only. Пока не совсем понятно, какие именно данные приготовили в «Феррари», но, вероятнее всего, речь идёт о GPS-данных, телеметрии и свидетельств самого Себастьяна.

Стюарды проанализируют полученные данные в ходе телефонной конференции. Если доказательств невиновности немца найдено не будет, дело закроют. Решение по инциденту Феттеля будет вынесено или сегодня, 18 июня, или уже завтра.

Ранее глава «Мерседеса» Тото Вольф заявлял, что дальнейшее расследование действий Феттеля во время гонки в Монреале может лишь усугубить положение немецкого пилота.