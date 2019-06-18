Леклер: на трассе во Франции можно атаковать на пределе

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился ожиданиями от Гран-при Франции, отметив, что трасса в Ле-Кастелле по-прежнему остаётся для него незнакомой.

«Трасса во Франции по-прежнему для меня нова. Это странно, учитывая то, что она находится недалеко от моего дома. У меня остались приятные воспоминания с минувшего года, когда я впервые посетил эту трассу. Тогда я также впервые пробился в третий сегмент квалификации, и я никогда этого не забуду.

Сама трасса достаточно нетипичная, с большими зонами безопасности. В ходе практик здесь можно атаковать на пределе безо всякого риска, потому что стены здесь довольно далеко. Мне нравится пилотировать в Ле-Кастелле, и я жду возвращения туда», — приводит слова монегаска пресс-служба «Феррари».