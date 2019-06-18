В Формуле-2 показали, как выглядит болид с 18-дюймовыми колёсами
В 2021 году руководство Формулы-1 планирует перейти на использование 18-дюймовых шин. Этому будет предшествовать переход на новый формат в Формуле-2, который состоится в 2020 году.
Учитывая это, подготовка к скорым изменениям в Формуле-2 идёт полным ходом. На минувшей неделе на автодроме «Муджелло» был проведён шейкдаун болида Ф-2 на 18-дюймовых колёсах. Уже на этой неделе в Испании пройдут полноценные тесты новинки.
В связи с этим Формула-2 опубликовала фото, на котором видно, как выглядит болид с 18-дюймовыми колёсами.
Соответствующую запись можно увидеть на официальной странице Формулы-2 в социальной сети «Твиттер».
Напомним, эксклюзивным поставщиком шин для Формулы-2, как и в Формуле-1, является компания «Пирелли».
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