В Формуле-2 показали, как выглядит болид с 18-дюймовыми колёсами

В 2021 году руководство Формулы-1 планирует перейти на использование 18-дюймовых шин. Этому будет предшествовать переход на новый формат в Формуле-2, который состоится в 2020 году.

Учитывая это, подготовка к скорым изменениям в Формуле-2 идёт полным ходом. На минувшей неделе на автодроме «Муджелло» был проведён шейкдаун болида Ф-2 на 18-дюймовых колёсах. Уже на этой неделе в Испании пройдут полноценные тесты новинки.

В связи с этим Формула-2 опубликовала фото, на котором видно, как выглядит болид с 18-дюймовыми колёсами.

Соответствующую запись можно увидеть на официальной странице Формулы-2 в социальной сети «Твиттер».

Напомним, эксклюзивным поставщиком шин для Формулы-2, как и в Формуле-1, является компания «Пирелли».