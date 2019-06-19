В «Тойоте» подыскивают штурмана для Фернандо Алонсо на ралли «Дакар»

Руководство «Тойоты», в составе которой двукратный чемпион мира Формулы-1 и двукратный победитель гонки «24 часа Ле-Мана» Фернандо Алонсо намерен принять участие в ралли «Дакар», подбирает для испанца штурмана.

Изначально в «Тойоте» надеялись получить кого-либо из команды MINI, которая ещё окончательно не определилась с планами на будущий год. Однако уже сейчас известно, что штурман Карлоса Сайнса Лукас Крус останется вместе с ним. В итоге было принято решение начать переговоры с Алексом Харо, который последние четыре года работал в дуэте с Нани Ромой, сообщает Marca. На данный момент переговоры уже продвинулись достаточно далеко.

Ещё один вопрос, который обсуждается «Тойотой», возможность практики для Фернандо Алонсо перед «Дакаром». Изучается вариант участия Алонсо в ралли Марокко, а также в южноафриканской серии гонок по пересечённой местности.