Кэри уверен, что Формула-1 сможет контролировать расходы команд

Глава Liberty Media Чейз Кэри заявил, что у Формулы-1 будет возможность отслеживать выполнение командами взятых на себя обязательств по ограничению бюджета. Новый финансовый регламент Формулы-1 должен вступить в силу с 2021 года. Тогда команды не смогут тратить более $ 175 млн.
«У нас ушёл год, чтобы решить этот вопрос. И речь идёт не только о том, чтобы договориться о сумме лимита, но и о самом процессе, его можно пересмотреть. Все могут быть уверены в том, что структура расходов надёжна.
Наш вид спорта сложен, конечно, существуют уловки, с помощью которых можно обходить правила в любом бизнесе. Но наши правила чётки, должен быть предоставлен доступ к информации, чтобы оценить траты. Я уверен, что траты можно проверить», — цитирует Кэри Autosport.
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