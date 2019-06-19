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«Хонда» привезёт новые моторы во Францию, Квят будет оштрафован

«Хонда» привезёт новые моторы во Францию, Квят будет оштрафован
Авто / Формула-1 0

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят гарантированно потеряет места на стартовой решётке Гран-при Франции из-за замены двигателя. Представители «Хонды» подтвердили, что во Франции новые двигатели и турбины получат Квят, а также пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Пьер Гасли.

«Во Францию мы привезём доработанную силовую установку третьей версии. Она будет установлена на машинах Ферстаппена, Гасли и Квята. Изменения в первую очередь затронут двигатель внутреннего сгорания и турбокомпрессора», — цитирует технического директора «Хонды» Тойохару Танабе пресс-служба организации.

Напомним, Квят уже исчерпал лимит силовых установок на сезон, поэтому замена будет приводить к штрафу. Напарник Квята Александер Албон также получит мотор новой версии, но замена будет сделана позднее. Тогда Албон также получит штраф.

Пилоты «Ред Булл» получат новые моторы «Хонды» на Гран-при Франции
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