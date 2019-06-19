«Хонда» привезёт новые моторы во Францию, Квят будет оштрафован

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят гарантированно потеряет места на стартовой решётке Гран-при Франции из-за замены двигателя. Представители «Хонды» подтвердили, что во Франции новые двигатели и турбины получат Квят, а также пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Пьер Гасли.
«Во Францию мы привезём доработанную силовую установку третьей версии. Она будет установлена на машинах Ферстаппена, Гасли и Квята. Изменения в первую очередь затронут двигатель внутреннего сгорания и турбокомпрессора», — цитирует технического директора «Хонды» Тойохару Танабе пресс-служба организации.
Напомним, Квят уже исчерпал лимит силовых установок на сезон, поэтому замена будет приводить к штрафу. Напарник Квята Александер Албон также получит мотор новой версии, но замена будет сделана позднее. Тогда Албон также получит штраф.
- 19 июня 2019
-
13:30
-
12:35
-
11:57
-
11:40
-
10:31
-
10:03
-
08:55
-
01:11
-
00:59
- 18 июня 2019
-
23:59
-
22:56
-
21:31
-
20:53
-
19:57
-
18:40
-
17:59
-
16:06
-
15:33
-
15:19
-
15:07
-
13:55
-
13:38
-
13:11
-
11:41
-
10:59
-
10:14
-
09:52
-
09:33
-
00:51
- 17 июня 2019
-
23:59
-
22:47
-
21:49
-
20:13
-
19:55
-
18:41