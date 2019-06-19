«Хонда» привезёт новые моторы во Францию, Квят будет оштрафован

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят гарантированно потеряет места на стартовой решётке Гран-при Франции из-за замены двигателя. Представители «Хонды» подтвердили, что во Франции новые двигатели и турбины получат Квят, а также пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Пьер Гасли.

«Во Францию мы привезём доработанную силовую установку третьей версии. Она будет установлена на машинах Ферстаппена, Гасли и Квята. Изменения в первую очередь затронут двигатель внутреннего сгорания и турбокомпрессора», — цитирует технического директора «Хонды» Тойохару Танабе пресс-служба организации.

Напомним, Квят уже исчерпал лимит силовых установок на сезон, поэтому замена будет приводить к штрафу. Напарник Квята Александер Албон также получит мотор новой версии, но замена будет сделана позднее. Тогда Албон также получит штраф.