Магнуссен обвинил пилотов Формулы-1 в том, что они не умеют водить болиды

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен поделился мнением о современных болидах Формулы-1. Датчанин считает, что увеличение мощности болидов пошло бы на пользу Формуле-1.

«Пилоты, которые хотят, чтобы у болидов было меньше прижимной силы, просто не умеют водить эти машины. Они хотят вернуться к тому, в чём были хороши. Но никто не хочет, чтобы болиды были медленнными.

Думаю, можно было бы дать больше лошадинных сил, ведь сцепление сейчас просто невероятное. Пилотировать такие машины здорово, нет ничего лучше в мире.

Когда управляешь такой машиной с небольшим количеством топлива и с новыми шинами, это просто невероятно. И если бы у нас было чуть больше лошадиных сил, было бы просто невероятно», — приводит слова Магнуссена RaceFans.