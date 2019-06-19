Источник: новая концепция машины Ф-1 напоминает увеличенный болид «Индикар»

Команды Формулы-1 обеспокоены внешним видам предлагаемых концепций болидов 2021 года. Недовольство руководителей команд вызывает тот факт, что дизайн стал менее футуристичным.

«Болид напоминает более крупную версию машины «ИндиКар». Не думаю, что такой вид машины будет интересовать аудиторию 20-25-летних. Начальный футуристичный подход больше не используется. Машины в компьютерных играх выглядят лучше, чем эти», — приводит слова одного из собеседников Auto Motor und Sport.

По данным источника, команды недовольны тем, что работа над коробкой передач будет заморожена на пять лет из-за утежеления автомобилей.

Руководство Формулы-1 планирует опубликовать изменённый регламент гонок в октябре 2019 года. Сроки публикации были перенесены.