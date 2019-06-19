В «Рено» не исключают увеличения бюджета из-за нового финансового регламента

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль признал, что французской команде может потребоваться увеличение бюджета после введения нового финансового регламента Формулы-1. Новый регламент предполагает ограничение бюджета до $ 175 млн. По словам Абитебуля, многие команды рассчитывали на более низкое ограничение.

«Наш бюджет намного ниже. Введение такого ограничения никоим образом не будет способствовать нашей экономии. Мы думаем, как поступать дальше: заморозить бюджет на текущем уровне — потому что он хоть и ниже лимита, но достаточно высок, чтобы быть конкурентоспособными — или повысить его.

Дело в том, что установленный порог намного выше, чем мы ожидали. Но нам нужно обсуждать вопросы с акционерами, я не принимаю подобных решений один.

Поможет ли такой порог ограничить траты топовых команд? Я не знаю, этот вопрос нужно задавать им, я не владею информацией об их расходах. Если установленный порог будет значить, что им придётся снизить траты на $10 млн в год, то на столь крупные компании это не повлияет. Говорят, что ограничение может привести к снижению трат на $50, $50, $60 млн. Тогда будут результаты», — цитирует Абитебуля Motorsport.