Зайдль: мы выступали за то, чтобы лимит трат в Формуле-1 был намного ниже
Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль прокомментировал предложение ограничить бюджет команд Формулы-1 до $ 175 млн в год. По мнению Зайдля, ограничение должно быть более серьёзным.
«Я думаю, что в целом мы все были за то, чтобы лимит был намного ниже. Целью введения ограничения бюджета с самого начала было создание устойчивой спортивной и бизнес-среды. Я думаю, что для большинства команд сумма должна быть намного ниже. Но посмотрим, какими в итоге будут результаты», — цитирует Зайдля RaceFans.
Ранее о необходимости снизить ограничение говорил и руководитель «Рено» Сириль Абитебуль. По его мнению, выбранное число не позволит добиться ожидаемых результатов и никак не скажется на ведущих командах Формулы-1.
В «Рено» не исключают увеличения бюджета из-за нового финансового регламента
- 19 июня 2019
-
16:08
-
15:14
-
14:50
-
13:30
-
12:35
-
11:57
-
11:40
-
10:31
-
10:03
-
08:55
-
01:11
-
00:59
- 18 июня 2019
-
23:59
-
22:56
-
21:31
-
20:53
-
19:57
-
18:40
-
17:59
-
16:06
-
15:33
-
15:19
-
15:07
-
13:55
-
13:38
-
13:11
-
11:41
-
10:59
-
10:14
-
09:52
-
09:33
-
00:51
- 17 июня 2019
-
23:59
-
22:47
-
21:49
Партнерский контент