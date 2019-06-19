Зайдль: мы выступали за то, чтобы лимит трат в Формуле-1 был намного ниже

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль прокомментировал предложение ограничить бюджет команд Формулы-1 до $ 175 млн в год. По мнению Зайдля, ограничение должно быть более серьёзным.

«Я думаю, что в целом мы все были за то, чтобы лимит был намного ниже. Целью введения ограничения бюджета с самого начала было создание устойчивой спортивной и бизнес-среды. Я думаю, что для большинства команд сумма должна быть намного ниже. Но посмотрим, какими в итоге будут результаты», — цитирует Зайдля RaceFans.

Ранее о необходимости снизить ограничение говорил и руководитель «Рено» Сириль Абитебуль. По его мнению, выбранное число не позволит добиться ожидаемых результатов и никак не скажется на ведущих командах Формулы-1.