Смоляр: Феттелю должны были дать плюс две позиции на старте Гран-при Франции

Российский пилот SMP Racing, гонщик Formula Renault Eurocup Александр Смоляр прокомментировал штраф Себастьяна Феттеля на Гран-при Канады.



«Наказание Феттеля в Канаде? Справедливо. Я считаю, что штраф был нужен. Пять секунд — много. Надо было дать две позиции на решётке на следующую гонку. Этими пятью секундами судьи запороли себе имидж. Если бы они дали штраф, который не повлиял бы на результат гонки, то люди иначе бы отнеслись.



Хэмилтон тут не виноват, он ничего не сделал. Была ошибка Феттеля, но проигрывать Хэмилтон не должен был от этого, потому что это несправедливо. Штраф должен был быть. Что бы ни говорил Феттель, понятно, что болид не держит на трассе после травы. Я считаю, что Феттеля должны были наказать, это справедливо, но судьи поторопились с решением», — заявил Александр Смоляр на стриме у Алексея Шелобанова.