Смоляр: не считаю, что в чемпионате Formula Renault Eurocup у меня один соперник

Российский пилот SMP Racing Александр Смоляр поделился ожиданиями от второй половины сезона в Formula Renault Eurocup. После четырёх этапов Смоляр занимает вторую позицию в чемпионате, уступая лидеру, Виктору Мартинсу, три очка.



«Борьба в чемпионате не только с Мартинсом, у нас три человека в десятке очков, так что не считаю, что у меня один соперник, подтягивается Лоренцо Коломбо. Борьба близкая. Надеюсь, что на следующих этапах начнёт набираться отрыв. Пока сложно сказать, прошло четыре этапа. Главное — набирать очки и уезжать дальше от соперников.



Вторая половина сезона? Тут сложно сказать. Бывает по-разному: бывает — получается, бывает — нет. Не знаешь, чего ждать. В Поль-Рикар я приезжал и поставил рекорд трассы на уик-энд. Подиум был минимальной задачей. Практика — пятый, квалификация — четвёртый. Никогда не знаешь, что будет дальше», — заявил Александр Смоляр на стриме у Алексея Шелобанова.