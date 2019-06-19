Грожан предложил привозить на этапы Формулы-1 экспериментальные шины
Пилот «Хааса» Ромен Грожан предложил «Пирелли» использовать опыт MotoGP и привозить на этапы Формулы-1 экспериментальные шины, чтобы помочь компании дорабатывать продукцию вне тестов.
«Недавно я узнал одну удивительную вещь о MotoGP. Мы с Фабио Куартараро являемся друзьями, и как-то раз я у него спросил, зачем они используют в квалификации жёсткие шины, когда есть средние и мягкие. Он ответил, что на каждый этап поставщики привозят состав, который маркируется жёстким. Но он не обязательно жёсткий, такая маркировка используется на экспериментальных шинах. Почему бы нам не перенять этот опыт? У нас всегда будет возможность помочь «Пирелли» доработать их продукцию», — приводит слова Ромена Грожана Motorsport.
- 19 июня 2019
-
23:49
-
22:20
-
22:16
-
21:55
-
20:37
-
19:29
-
18:30
-
17:33
-
16:08
-
15:14
-
14:50
-
13:30
-
12:35
-
11:57
-
11:40
-
10:31
-
10:03
-
08:55
-
01:11
-
00:59
- 18 июня 2019
-
23:59
-
22:56
-
21:31
-
20:53
-
19:57
-
18:40
-
17:59
-
16:06
-
15:33
-
15:19
-
15:07
-
13:55
-
13:38
-
13:11
-
11:41
Партнерский контент