Грожан предложил привозить на этапы Формулы-1 экспериментальные шины

Пилот «Хааса» Ромен Грожан предложил «Пирелли» использовать опыт MotoGP и привозить на этапы Формулы-1 экспериментальные шины, чтобы помочь компании дорабатывать продукцию вне тестов.



«Недавно я узнал одну удивительную вещь о MotoGP. Мы с Фабио Куартараро являемся друзьями, и как-то раз я у него спросил, зачем они используют в квалификации жёсткие шины, когда есть средние и мягкие. Он ответил, что на каждый этап поставщики привозят состав, который маркируется жёстким. Но он не обязательно жёсткий, такая маркировка используется на экспериментальных шинах. Почему бы нам не перенять этот опыт? У нас всегда будет возможность помочь «Пирелли» доработать их продукцию», — приводит слова Ромена Грожана Motorsport.