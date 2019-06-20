Ферстаппен: лучше учиться на ошибках в Ф-1, чем оставаться в младших сериях

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что считает нормальным явлением ошибки на ранних стадиях карьеры в Формуле-1. Ферстаппен дебютировал в Формуле-1 в 17-летнем возрасте в составе «Торо Россо». Тогда он стал самым молодым пилотом в истории «Королевских гонок». Голландец выиграл пять Гран-при, но он также известен своими резонансными ошибками.

«В Формуле-3 я выступал лишь год. Конечно, в Формуле-1 допускаешь ошибки, которые другие делали в юниорских сериях. Но я считаю, что для меня это нормально. Я предпочитаю находиться на самом высоком уровне и допускать ошибки, учиться на них, вместо того, чтобы оставаться в младших сериях. В них ошибки в дальнейшем могут стоить карьеры в Формуле-1.

Для моего возраста я являюсь очень опытным пилотом. Ещё с детства, когда я работал со своим отцом, пытался дать обратную связь по машине. Я никогда не чувствовал какого-то большого давления»,— цитирует Ферстаппена Racer.