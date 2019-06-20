Ферстаппен: лучше учиться на ошибках в Ф-1, чем оставаться в младших сериях

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что считает нормальным явлением ошибки на ранних стадиях карьеры в Формуле-1. Ферстаппен дебютировал в Формуле-1 в 17-летнем возрасте в составе «Торо Россо». Тогда он стал самым молодым пилотом в истории «Королевских гонок». Голландец выиграл пять Гран-при, но он также известен своими резонансными ошибками.
«В Формуле-3 я выступал лишь год. Конечно, в Формуле-1 допускаешь ошибки, которые другие делали в юниорских сериях. Но я считаю, что для меня это нормально. Я предпочитаю находиться на самом высоком уровне и допускать ошибки, учиться на них, вместо того, чтобы оставаться в младших сериях. В них ошибки в дальнейшем могут стоить карьеры в Формуле-1.
Для моего возраста я являюсь очень опытным пилотом. Ещё с детства, когда я работал со своим отцом, пытался дать обратную связь по машине. Я никогда не чувствовал какого-то большого давления»,— цитирует Ферстаппена Racer.
- 20 июня 2019
-
10:35
-
10:21
-
09:53
-
09:33
-
09:11
-
00:48
- 19 июня 2019
-
23:49
-
22:20
-
22:16
-
21:55
-
20:37
-
19:29
-
18:30
-
17:33
-
16:08
-
15:14
-
14:50
-
13:30
-
12:35
-
11:57
-
11:40
-
10:31
-
10:03
-
08:55
-
01:11
-
00:59
- 18 июня 2019
-
23:59
-
22:56
-
21:31
-
20:53
-
19:57
-
18:40
-
17:59
-
16:06
-
15:33