Сироткин: штраф Феттеля незаслуженный, Квяту — удачи

Бывший пилот команды «Уильямса» Сергей Сироткин считает незаслуженным штраф, полученный Себастьяном Феттелем за небезопасное возвращение на трассу в гонке Гран-при Канады, а также надеется, что серия неудач Даниила Квята осталась​ позади.

«Считаю, что штраф незаслуженный. Да, Феттель вернулся на трассу не самым безопасным путём, но, если разбираться детально, вариантов у него было не так много. Это спорный эпизод, и вся проблема заключается в том, что без него настоящая интрига сохранялась бы до конца гонки. Мы же видели, что Льюис пытался обогнать Себастьяна на трассе, но у него и его команды уже не было мотивации, чтобы извлекать максимальный потенциал из болида.

Прогресс Даниила Квята? Я надеюсь, что его чёрная полоса осталась позади и теперь он может чуть более регулярно показывать то, на что способен он и машина. Хочется пожелать ему только удачи и надеяться, что дальше всё пойдёт в том же духе", — сказал Сироткин в интервью «Известиям»