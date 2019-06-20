Сироткин: штраф Феттеля незаслуженный, Квяту — удачи

Бывший пилот команды «Уильямса» Сергей Сироткин считает незаслуженным штраф, полученный Себастьяном Феттелем за небезопасное возвращение на трассу в гонке Гран-при Канады, а также надеется, что серия неудач Даниила Квята осталась позади.
«Считаю, что штраф незаслуженный. Да, Феттель вернулся на трассу не самым безопасным путём, но, если разбираться детально, вариантов у него было не так много. Это спорный эпизод, и вся проблема заключается в том, что без него настоящая интрига сохранялась бы до конца гонки. Мы же видели, что Льюис пытался обогнать Себастьяна на трассе, но у него и его команды уже не было мотивации, чтобы извлекать максимальный потенциал из болида.
Прогресс Даниила Квята? Я надеюсь, что его чёрная полоса осталась позади и теперь он может чуть более регулярно показывать то, на что способен он и машина. Хочется пожелать ему только удачи и надеяться, что дальше всё пойдёт в том же духе", — сказал Сироткин в интервью «Известиям»
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