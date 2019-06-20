Латифи будет пилотировать болид «Уильямса» во время практики во Франции

Лидер чемпионата Формулы-2 Николас Латифи примет участие в свободной практике во время Гран-при Франции в составе «Уильямса». Латифи уже участвовал в тренировке «Уильямса» в Канаде, тогда он пилотировал болид Роберта Кубицы. Теперь Николас сядет за руль машины Джорджа Рассела.

«Я очень рад, что продолжу свою программу в Формуле-1 во Франции после успешного уик-энда в Канаде. В Монреале было много позитивных моментов. Рассчитываю использовать этот опыт во Франции.

Во Франции совершенно другая трасса, в ней меньше опасных участков, что даёт уверенность и возможность выжимать из машины больше.

Во время уик-энда мне придётся совмещать обязанности в Формуле-1 и Формуле-2. Конечно, это уникальный вызов. Но я полностью к нему готов», — цитирует Латифи GPFans.