Источник: запрос «Феррари» на пересмотр штрафа Феттеля пока поставлен на паузу

Официальный запрос «Феррари» на пересмотр пятисекундного штрафа Себастьяна Феттеля во время Гран-при Канады, лишивший его победы в гонке, пока не рассмотрен, сообщает журналист Corriere della Sera Даниэле Спаричи. По данным источника, ждать итогового решения в ближайшее время не стоит.

«Пока не принято решение, ни да, ни нет. В Маранелло расчитывают, что решение будет принято в ближайшее время. Но, по всей видимости, придётся ждать, потому что вопрос довольно деликатный, а ФИА должна рассмотреть все доказательства.

Очевидно, что «Мерседес» также готов защищать победу Хэмилтона. «Мерседес» может предоставить собственные доказательства. Поэтому общения со стюардами по видеосвязи может быть недостаточно. Видимо, придётся организовать встречу и обсуждение», — цитирует Спаричи GrandPX.News.

По словам журналиста, «Феррари» в качестве доказательств предоставила видео и показатели телеметрии, которые доказывают, что Феттель не пытался нарочно блокировать Хэмилтона.