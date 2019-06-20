Уикенс перенёс внеплановую операцию на ноге

Гонщик IndyCar Роберт Уикенс, перенёсший операцию после крупной аварии в Поконо, сообщил, что ему вновь пришлось обратиться к хирургам. Теперь Уикенс перенёс операцию на лодыжке левой ноги.
«Я только что перенёс незапланированную операцию на левой лодыжке. Спасибо всем врачам за быстрый диагноз и вмешательство. Операция прошла успешно и предотвратила ухудшение ситуации. К сожалению, я не смогу посетить Road America в этот уик-энд», — написал Уикенс в своём «твиттере».
Запись можно посмотреть в «твиттере» Уикенса.
Уикенс попал в аварию в августе 2018 года. Тогда он на скорости 350 км/ч влетел в защитную сетку. В больнице канадцу диагностировали переломы обеих ног и правой руки, ушиб лёгкого и травму позвоночника. Позже стало известно, что сломан шейный отдел позвоночника, повреждён спинной мозг. Уикенсу провели срочную операцию.
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