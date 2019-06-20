Р. Шумахер: по современным правилам штраф Феттелю вынесли справедливо

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер прокомментировал пятисекундный штраф гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля во время Гран-при Канады. Из-за штрафа Феттель лишился победы, уступив в итоговом протоколе гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону. «Феррари», воспользовавшись пунктом правил, потребовала пересмотреть решение стюардов.

«В моё время за такой инцидент штрафа бы не было. Но по современным правилам штраф был вынесен справедливо.

Конечно, подобные правила ограничивают гонки. Лично мне нравится, как было раньше. Я понимаю, что «Феррари» пытается добиться пересмотра решения, но вместо этого, на мой взгляд, им бы стоило попытаться поменять правила, чтобы подобное не происходило в будущем», — приводит слова Шумахера Sky Germany.