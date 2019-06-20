ФИА 21 июня рассмотрит обращение «Феррари» по поводу штрафа Феттеля

Международная автомобильная федерация (ФИА) сообщила, что рассмотрение обращения «Феррари» по поводу пятисекундного штрафа Себастьяна Феттеля во время Гран-при Канады будет рассмотрено 21 июня. Из-за штрафа Феттель, финишировавший первым, лишился победы. В итоговом протоколе первое место досталось гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону.

Изначально «Феррари» планировала подать апелляцию на решение стюардов. Но затем команда решила воспользоваться пунктом правил, позволяющим потребовать пересмотр решения. Для этого команда должна предоставить дополнительную информацию и доказательства.

Приведённые доказательства и материалы будут рассмотрены стюардами Гран-при Канады во Франции в 14:15 по местному времени (15:15 мск).