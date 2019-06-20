Хэмилтон: не сравниваю себя с другими, моя задача — избегать ошибок

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не стал комментировать решение стюардов наказать пятисекундным штрафом гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля во время Гран-при Канады. Из-за штрафа Феттель лишился победы, а Гран-при выиграл Хэмилтон. Британец подчеркнул, что он сосредотачивается на собственных результатах.
«Я не знаю, я не смотрю на других. Я не сравниваю себя с другими, я не думаю об их ошибках или чём-то другом. Я стараюсь добиваться успеха, активно работаю, стремлюсь избегать ошибок. Я достиг того уровня, когда у меня практически нет ошибок во время гонок.
В Канаде в пятницу у меня была небольшая проблема, но затем в субботу и воскресенье я смог компенсировать. Именно на этом я и сосредоточен.
21 гонка, каждое очко очень важно. Я горжусь результатами.
Здорово быть быстрым пилотом. Но важны и другие вещи, нужно уметь хорошо работать и за пределами трассы. Нужно, чтобы всё складывалось вместе», — приводит слова Хэмилтона Racer.
- 20 июня 2019
-
14:53
-
13:55
-
13:12
-
12:50
-
12:05
-
11:14
-
10:35
-
10:21
-
09:53
-
09:33
-
09:11
-
00:48
- 19 июня 2019
-
23:49
-
22:20
-
22:16
-
21:55
-
20:37
-
19:29
-
18:30
-
17:33
-
16:08
-
15:14
-
14:50
-
13:30
-
12:35
-
11:57
-
11:40
-
10:31
-
10:03
-
08:55
-
01:11
-
00:59
- 18 июня 2019
-
23:59
-
22:56
-
21:31