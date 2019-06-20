Хэмилтон: не сравниваю себя с другими, моя задача — избегать ошибок

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не стал комментировать решение стюардов наказать пятисекундным штрафом гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля во время Гран-при Канады. Из-за штрафа Феттель лишился победы, а Гран-при выиграл Хэмилтон. Британец подчеркнул, что он сосредотачивается на собственных результатах.

«Я не знаю, я не смотрю на других. Я не сравниваю себя с другими, я не думаю об их ошибках или чём-то другом. Я стараюсь добиваться успеха, активно работаю, стремлюсь избегать ошибок. Я достиг того уровня, когда у меня практически нет ошибок во время гонок.

В Канаде в пятницу у меня была небольшая проблема, но затем в субботу и воскресенье я смог компенсировать. Именно на этом я и сосредоточен.

21 гонка, каждое очко очень важно. Я горжусь результатами.

Здорово быть быстрым пилотом. Но важны и другие вещи, нужно уметь хорошо работать и за пределами трассы. Нужно, чтобы всё складывалось вместе», — приводит слова Хэмилтона Racer.