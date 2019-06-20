Окон: теперь понимаю, почему Хэмилтон так успешен

Экс-пилот «Форс Индия» и член молодёжной программы «Мерседеса» Эстебан Окон прокомментировал доминирование пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в нынешнем сезоне. Британсикй гонщик выиграл пять из семи Гран-при в новом сезоне.
«Теперь можно понять, почему Льюис всегда так успешен, почему он выиграл столько титулов. И дело не в совпадении. Он упорно работает на трассе и задаёт правильные вопросы. Если у него возникает какой-то вопрос, он сразу спрашивает. Я не знал его так хорошо, как сейчас. И теперь у меня сложилось иное представление о нём. Если ты успешен, на то есть причины. И сейчас он находится на пике успеха.
Доминирование «Мерседеса»? Это даётся намного сложнее, чем кажется. Создаётся впечатление, будто мы всегда контролируем ситуацию, но это не так. Победы никогда не бывают лёгкими», — приводит слова Окона Motorsport-Total.
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