У «Торо Россо» появился новый спонсор

Пресс-служба «Торо Россо» сообщила, что у команды появился новый спонсор. Им стала японская компания RDS Ltd., занимающаяся промышленным дизайном. Японская фирма реализует различные проекты в сфере мотоспорта, медицины и робототехники, уделяя особое внимание инновациям, например технологии 3D-печати.

«Я хочу тепло поприветствовать RDS. Формула-1 — спорт, синонимом которого являются ииновации и дизайн. В Формуле-1 сочетаются технологии и фантазия человека. RDS — лидер в современных технологиях, которые улучшают жизнь многих людей. Мы рады, что у нас появился ещё один партнёр из японских компаний. Это наглядно демонстрирует, что «Торо Россо» становится всё популярнее в Азии», — сказал руководитель команды Франц Тост.