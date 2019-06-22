Формула-1. Гран-при Франции. Третья тренировка. Онлайн-трансляция

Сегодня, 22 июня, на стационарной трассе «Поль Рикар» в Ле-Кастелле состоится третья свободная практика восьмого этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2019 — Гран-при Франции. Начало тренировки запланировано на 13:00 мск.



Перед очередным гоночным уик-эндом Формулы-1 в личном зачёте чемпионата мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занимает 14-е место.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.



Формула-1. Гран-при Франции. Онлайн-трансляция третьей практики