Формула-1. Гран-при Франции. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 16:10
Сегодня, 23 июня, на стационарной трассе «Поль Рикар» в Ле-Кастелле состоится гонка восьмого этапа сезона-2019 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Франции.
Перед очередным гоночным уик-эндом Формулы-1 в личном зачёте чемпионата мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занимает 14-е место.
Начало гонки запланировано на 16:10 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.
Формула-1. Гран-при Франции. Онлайн-трансляция гонки
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