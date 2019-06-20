Ферстаппен не согласен со штрафом Феттеля, но против критики стюардов

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал спорный эпизод в гонке Гран-при Канады, когда стюарды оштрафовали пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля за блокировку Льюиса Хэмилтона при небезопасном, на взгляд судей, возвращении на трассу после вылета.
«Я не обвиняю самих стюардов. Я был со стюардами в Марракеше, был там целый день. Думаю, они понимают, что происходит, но иногда они не могут дать другого штрафа, потому что он записан в регламенте именно так — что они должны дать именно такой штраф. А иногда они даже не хотят, но приходится.
Я прочитал ряд комментариев про стюардов, ряд оскорблений в „Твиттере“ и так далее — я думаю, это несправедливо. Они стараются как можно лучше выполнять свою работу, и несправедливо говорить, что они отработали плохо. Но, думаю, было бы хорошо изучить регламент и посмотреть, можем ли мы что-то изменить или убрать.
Думаю, в целом, если ты собираешься давать штраф, то, возможно, не стоит делать это в ходе гонки, потому что это убило весь восторг момента, когда Льюис догонял Себа и мог сразиться с ним за победу. Конечно, после штрафа Льюис просто оставался позади Себастьяна.
Всё началось с ошибки Себастьяна и срезки трассы. Но затем, когда он вернулся, я думаю, он ничего не сделал. Он не блокировал Льюиса намеренно. Так что я думаю, что наказание было неправильным. В целом, если вы собираетесь давать такие штрафы, то почему бы просто не поставить там стену? Тогда, если вы ошибаетесь, то оказываетесь в стене и гонка закончена. Как бы то ни было, я не большой фанат штрафов. Я сам много раз их получал. Всегда стараюсь держаться подальше от комнаты стюардов», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.
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