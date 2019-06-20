«Мерседес» отпустил Хэмилтона на мемориал знаменитого модельера

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон пропустил день общения с прессой на Гран-при Франции, сообщает Crash. Немецкая команда позволила британцу не посещать автодром «Поль Рикар» сегодня, 20 июня. Вместо этого Хэмилтон отправился на мемориал знаменитого модельера Карла Лагерфельда в Париже.



Лагерфельд умер в феврале 2019 года в возрасте 85 лет. Сегодня в память о модельере был организован мемориал под названием «Карл навсегда». Хэмилтон известен своей любовью к миру моды.



«К сожалению, Льюис сегодня не приедет на трассу до раннего вечера из-за посещения мемориала Карла Лагерфельда в Париже. Льюис попросил разрешения посетить это мероприятие, и Тото дал добро. Вследствие этого Льюис не будет доступен для традиционного общения с прессой», — отметили в пресс-службе команды.