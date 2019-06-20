«Мерседес» отпустил Хэмилтона на мемориал знаменитого модельера

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон пропустил день общения с прессой на Гран-при Франции, сообщает Crash. Немецкая команда позволила британцу не посещать автодром «Поль Рикар» сегодня, 20 июня. Вместо этого Хэмилтон отправился на мемориал знаменитого модельера Карла Лагерфельда в Париже.
Лагерфельд умер в феврале 2019 года в возрасте 85 лет. Сегодня в память о модельере был организован мемориал под названием «Карл навсегда». Хэмилтон известен своей любовью к миру моды.
«К сожалению, Льюис сегодня не приедет на трассу до раннего вечера из-за посещения мемориала Карла Лагерфельда в Париже. Льюис попросил разрешения посетить это мероприятие, и Тото дал добро. Вследствие этого Льюис не будет доступен для традиционного общения с прессой», — отметили в пресс-службе команды.
- 20 июня 2019
-
17:49
-
17:43
-
17:42
-
17:27
-
17:20
-
17:16
-
17:10
-
16:53
-
15:31
-
14:53
-
13:55
-
13:12
-
12:50
-
12:05
-
11:14
-
10:35
-
10:21
-
09:53
-
09:33
-
09:11
-
00:48
- 19 июня 2019
-
23:49
-
22:20
-
22:16
-
21:55
-
20:37
-
19:29
-
18:30
-
17:33
-
16:08
-
15:14
-
14:50
-
13:30
-
12:35
-
11:57