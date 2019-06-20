Гонщики «Ред Булл» не ждут от нового мотора «Хонды» огромного прогресса

Гонщики «Ред Булл» Пьер Гасли и Макс Ферстаппен прокомментировали грядущее обновление силовой установки «Хонды», признав, что не ждут огромной прибавки в скорости.
«Думаю, прошлое обновление „Хонды“ больше касалось надёжности. Нынешнее больше нацелено на скорость, но я не ожидаю существенной прибавки. Думаю, в целом производительность чуть возрастёт, но речь не идёт о глобальном изменении или том, что мы существенно догоним команды впереди нас. Посмотрим, что мы сможем сделать в этот уик-энд, но обновление должно чуть помочь нам в гонке, но вряд ли сильно повлияет на квалификацию», — приводит слова Гасли Crash.
«Всегда хорошо иметь обновления, но я не ожидаю, что мы внезапно возглавим пелотон. Но если мы можем сделать маленький шаг вперёд, то должны делать его, пусть даже он означает, что мы используем уже третий двигатель. Надёжность — не проблема, но мы хотим скорости. Как вы могли видеть в Канаде, даже при не лучшей стартовой позиции мы всё равно легко можем стать пятыми. Я предпочитаю становиться всё более и более быстрым и потом легче прорываться через пелотон», — добавил Ферстаппен.
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