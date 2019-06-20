Албон объяснил, почему новый двигатель получил только Квят

Таиландский гонщик «Торо Россо» Александер Албон рассказал, почему на Гран-при Франции обновлённую версию двигателя «Хонды» получит только его напарник Даниил Квят. Из-за получения четвёртого по счёту мотора россиянин потеряет места на стартовой решётке. Если бы двигатель поставили на машину Албона, то он тоже получил бы наказание за превышение лимита.



«Трудно что-то сказать про двигатель, пока мы не начнём сравнивать две версии завтра. Но я просто концентрируюсь на своей стороне боксов. Мы знаем, что в какой-то момент получим штраф. У нас ситуация с мотором хорошая. Даниил был ближе к пределу, так что они решили заменить ему мотор раньше, чем мне. Никаких проблем, просто нужно жить с тем, что есть. Мы как команда не хотим, чтобы две машины одновременно получали штрафы, поэтому разделили момент замены. Что касается будущего, то надо посмотреть — не знаю, когда я получу новый мотор», — приводит слова Албона GPToday.



Новые «Хонды» установлены и на болидах обоих гонщиков «Ред Булл», но они пока не превысили лимит на двигатели.

Замена двигателя на машине Квята была вынужденной