Албон объяснил, почему новый двигатель получил только Квят

Таиландский гонщик «Торо Россо» Александер Албон рассказал, почему на Гран-при Франции обновлённую версию двигателя «Хонды» получит только его напарник Даниил Квят. Из-за получения четвёртого по счёту мотора россиянин потеряет места на стартовой решётке. Если бы двигатель поставили на машину Албона, то он тоже получил бы наказание за превышение лимита.
«Трудно что-то сказать про двигатель, пока мы не начнём сравнивать две версии завтра. Но я просто концентрируюсь на своей стороне боксов. Мы знаем, что в какой-то момент получим штраф. У нас ситуация с мотором хорошая. Даниил был ближе к пределу, так что они решили заменить ему мотор раньше, чем мне. Никаких проблем, просто нужно жить с тем, что есть. Мы как команда не хотим, чтобы две машины одновременно получали штрафы, поэтому разделили момент замены. Что касается будущего, то надо посмотреть — не знаю, когда я получу новый мотор», — приводит слова Албона GPToday.
Новые «Хонды» установлены и на болидах обоих гонщиков «Ред Булл», но они пока не превысили лимит на двигатели.
- 20 июня 2019
-
17:49
-
17:43
-
17:42
-
17:27
-
17:20
-
17:16
-
17:10
-
16:53
-
15:31
-
14:53
-
13:55
-
13:12
-
12:50
-
12:05
-
11:14
-
10:35
-
10:21
-
09:53
-
09:33
-
09:11
-
00:48
- 19 июня 2019
-
23:49
-
22:20
-
22:16
-
21:55
-
20:37
-
19:29
-
18:30
-
17:33
-
16:08
-
15:14
-
14:50
-
13:30
-
12:35
-
11:57