Магнуссен: хорошо, что Штайнер заткнул меня. Я уже был готов съесть руль

Гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал эпизод, случившийся в гонке Гран-при Канады. Датчанин жаловался на отвратительное поведение болида, однако вышедший на связь по радио глава команды Гюнтер Штайнер приказал ему прекратить жалобы.



«Он не отчитывал меня. Вам нужно послушать, как он меня отчитывает! Гюнтер очень хорошо меня знает, и я жалуюсь не очень часто. Но когда я делаю это, это значит, что я очень расстроен. Он знает это, так что, я думаю, хорошо, что он просто заткнул меня и удостоверился, что я не сойду с ума. Я уже был готов съесть рулевое колесо! В тот момент было очень плохо. Мы были беспомощны в гонке, так что нужно было просто уладить этот момент и поговорить уже потом.



Я понял, что моё сообщение звучало более неприятно для команды, чем я хотел бы. Я подразумевал, что у нас хорошая машина, но единственная вещь, которая сдерживает нас, это неспособность правильно работать с шинами. Я был очень расстроен, так что хорошо, что мне просто сказали продолжать. Но я не говорил ничего плохого про команду или машину. Я просто был зол и чувствовал себя в тот момент так, словно умираю», — приводит слова Магнуссена Motorsport.