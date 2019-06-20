Райкконен не считает штраф Феттеля справедливым
Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал штраф Себастьяна Феттеля на Гран-при Канады. По словам Райкконена, он не считает, что немец заслуживал штрафа.
«Нам сказали в начале сезона, что мы можем себя чувствовать свободнее от штрафов на трассе, но в ситуации с Феттелем есть противоречие. Все хотят видеть активную борьбу, но когда мы её увидели в Канаде, за ней последовало наказание.
Любой гонщик хочет больше свободы. Но у свободы есть определённые пределы. Если кто-то осознанно выбивает соперника с трассы или творит другую глупость на трассе, то это должно наказываться. Но ситуация, как была у Себастьяна? Скорее здесь не должно было быть штрафа», — приводит слова Кими Райкконена Crash.
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